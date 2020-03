Bad Driburg/Brakel (ReBu). Die Städte Bad Driburg und Brakel arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, nach und nach möglichst umfangreiche Informationen zum Coronavirus und den sich hieraus ergebenden Einschränkungen zusammenzutragen. Die neuen Internet-Sonderseiten zum Thema Corona werden ständig aktualisiert und weiterhin ergänzt. Zudem sind nun in den Stadtverwaltungen Teams eingerichtet, die sowohl telefonisch als auch per E-Mail für die Bürger erreichbar sind.

In Brakel ist das die Telefonnummer 05272/3601030 (montags bis freitags 8 bis 17 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr), E-Mail corona@brakel.de. Die Corona-Sonderseite ist im Internet unter www.brakel.de/corona erreichbar. Am Telefon können Bürger Fragen zu Schutzmaßnahmen stellen oder sich über die aktuellen gültigen Bestimmungen und Einschränkungen informieren. Auch Fragen wie „Meine Brille ist kaputt, aber der Optiker hat zu“ dürfen gestellt werden. „Nach telefonischer Absprache wird der Optiker mit Sicherheit helfen können, denn dies ist ja praktisch eine medizinische Hilfe“, sagte Bürgermeister Hermann Temme auf Nachfrage.

In Bad Driburg ist die Telefonnummer 05253/882222 als COVID-19-Auskunftsstelle Ordnungsrecht freigeschaltet. Beantwortet werden Fragen rund um ordnungsrechtliche Belange wie allgemeine Verfügungen und Erlasse. Für alle weiteren Fragen rund um die Themen Gesundheit, betriebswirtschaftliche und finanzielle Aspekte wird an die zuständigen Stellen wie Gesundheitsämter, Hotlines des Landes NRW und an die berufsständigen Organisationen wie IHK, EHV, DEHOGA, DTV, Handwerkskammern und weitere verwiesen. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite der Stadt Bad Driburg und auf der städtischen Facebook-Seite.

Jeder Anrufer sollte aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl von Anrufen und E-Mails bitte Verständnis für Wartezeiten und die eventuelle eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit des Bürgertelefons haben.

Die Stadtverwaltungen sind weiterhin geschlossen, so dass eine persönliche Kontaktaufnahme vor Ort nicht möglich ist.