Von Sabine Robrecht

Bad Driburg (WB). Einkaufen, für fehlende Kinderbetreuung nach Lösungen suchen, den Hund ausführen oder einfach mal zuhören – am besten per Telefon und ansonsten mit dem gebotenen Sicherheitsabstand: In der neuen „Helferbörse 2020 Bad Driburg – Bürger helfen Bürgern“ haben sich nach Zuspitzung der Corona-Krise Menschen zusammengeschlossen, die Zusammenhalt nicht nur propagieren, sondern aktiv vorleben.

Die Initiatoren Christian Kratzke, Lisa Marie Niggemeyer und Elena Haczek lassen keinen Zweifel daran: „In der jetzigen Situation müssen wir uns helfen.“

Über den Reichweite versprechenden Social-Media-Kanal Facebook geben Christian Kratzke und seine Mitstreiter ihrem Hilfsangebot eine Plattform. Die von ihnen gegründete Gruppe „Helferbörse 2020 Bad Driburg“ ist ein Forum für Hilfesuchende. Bis hin zur Bestellliste für Einkäufe haben die Aktiven beim Facebook-Auftritt ihrer Gruppe an alles gedacht. Sie möchten über dieses Forum aber auch weitere Helfer gewinnen. Und das möglichst nachhaltig. Christian Kratzke hat nämlich das klare Ziel, die Hilfebörse über die Corona-Krise hinaus fortzuführen. Denn „es gibt immer Menschen, die Hilfe brauchen“.

Er und seine Mitstreiter haben mit ihrer Idee bereits viel Tatkraft mobilisiert: Die am 13. März gegründete Facebook-Gruppe hatte eine Woche später bereits mehr als 540 Mitglieder. „Diese große Resonanz freut uns sehr“, sagt Kratzke, dem neben allem praktischem Tun aber auch das Zuhören am Herzen liegt. „Viele Menschen haben Angst. Sie sind froh, wenn sie mal mit jemandem reden können.“

Gerade bei älteren Menschen stelle er fest, dass sie dankbar sind, wenn jemand sich einfach mal zehn Minuten Zeit nimmt zum Zuhören. Zumal bei Senioren, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, in dieser Krisenzeit sehr oft beklemmende Assoziationen zu jenen Jahren geweckt werden. „Es hilft ihnen, darüber zu reden.“ Christian Kratzke hat ein offenes Ohr und bietet Telefonate an. In diese sensiblen Gespräche bringt er Erfahrungen aus seinem Engagement in der Notfallseelsorge ein.

Plakate und Handzettel verteilt

Die Initiatoren haben natürlich auch all diejenigen im Blick, die bei Facebook nicht aktiv sind. „Wir erreichen sie über Plakate und Handzettel, die wir aufgehängt und verteilt haben. Die Druckerei Egeling hat uns die Flyer und Plakate dankenswerterweise unentgeltlich gedruckt“, freut sich Christian Kratzke.

Stadt sichert Unterstützung zu

Auch bei der Stadtverwaltung stoße die Initiative auf einhellige Unterstützung, berichten die Gründer. Bürgermeister Burkhard Deppe, der der Facebook-Gruppe beigetreten ist, habe zugesichert, für Transporte, wenn erforderlich, ein städtisches Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Überhaupt machen die Initiatoren der Hilfebörse die ermutigende Erfahrung, dass in dieser Ausnahmesituation der Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Menschen wachsen.

Tafeln auch im Blick

Dieses Zusammenrücken in Achtsamkeit und Sensibilität für andere spiegelt sich auch in der Hilfsbereitschaft wider, die sich in der Facebook-Gruppe in so großer Kopfzahl formiert hat. Die Initiatoren nehmen auch die Tafeln in den Blick, die angesichts der Corona-Krise geschlossen haben. „Wir schauen, inwieweit wir Brücken schlagen können.“ Vielleicht gebe es die Möglichkeit, dass Menschen in Supermärkten Lebensmittel einkaufen und diese dort für Bedürftige hinterlassen. „Wir sind mit Supermärkten im Gespräch.“

Wer Hilfe benötigt oder sich einbringen möchte, kann mit Christian Kratzke, Telefon 01525/6013927, oder Lisa Marie Niggemeyer, 0177/5612281, Kontakt aufnehmen.

Bei Facebook hat sich am vergangenen Samstag eine weitere Gruppe, „Bad Driburger Nachbarschaftshilfe“, gegründet.