In der der Nähe eines Pferdehofes in der Bad Driburger Ostenfeldmark hat es gebrannt. Foto: Feuerwehr Löschgruppe Reelsen

Bad Driburg (WB/rob). 60 Feuerwehrleute sind am Karsamstagnachmittag zu einem Brand in der Nähe eines Pferdehofes in der Bad Driburger Ostenfeldmark ausgerückt.