Die Auszubildenden Marla Müser (rechts), Luisa Stellpflug und Rudolf Moor sind auch ohne laufenden Hotelbetrieb gut beschäftigt. So haben sie und die anderen Auszubildenden an mehreren Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen. Foto: Gräflicher Park

Von Frank Spiegel

Bad Driburg (WB). Normalerweise schenken Marla Müser, Luisa Stellpflug und Rudolf Moor Getränke aus, bedienen im Restaurant, richten Zimmer her beziehungsweise kochen aufwändige Menüs und bereiten diese vor. Normal ist in diesen Tagen jedoch wenig – das ist im Gräflicher Park & Health Resort nicht anders.

1250 Gläser Konfitüre haben Rudolf Moser und die anderen Azubis gekocht. Foto: Frank Spiegel 1250 Gläser Konfitüre haben Rudolf Moser und die anderen Azubis gekocht. Foto: Frank Spiegel

Dort gibt es wegen der Corona-Krise aktuell keine Gäste, die empfangen, umsorgt oder bekocht werden wollen. Und so sieht auch der Ausbildungsalltag dort anders aus. Marla Müser, Luisa Stellpflug und Rudolf Moor hatten im Februar noch am zehnten Sparkassenpokal in Paderborn teilgenommen und dort ordentlich Punkte gesammelt. Bei der Veranstaltung der Köchevereinigung Paderborner Land und der Sparkasse Paderborn konnten die angehenden Hotelfachfrauen jeweils den dritten beziehungsweise den ersten Platz in ihrem Beruf belegen. Rudolf Moor konnte sich auf den zweiten Platz der Köche kochen.

Abschlussprüfung später

Sie alle haben die Wettbewerbsteilnahme als Vorbereitung zur Abschlussprüfung im April dieses Jahres gesehen und sich für den Rudolf-Achenbach-Pokal auf Landesebene qualifiziert. Doch da kam Corona dazwischen. Am 18. März musste das Hotel alle touristischen Aktivitäten einstellen. Seitdem ist alles etwas anders. „Privat und beruflich hat sich vieles verändert“, stellt Rudolf Moor fest. Mit den Auswirkungen hat keiner von ihnen gerechnet. „Eigentlich heißt es ja immer, dass die Arbeitsmöglichkeiten im Tourismus nie ausgehen“, sagt Marla Müser. „Das ist jetzt ein komisches Gefühl.“

Trotz der Schließung des Hotels geht für die Azubis die Ausbildung weiter. So absolvierten sie eine zweitägige Schulung in der Zubereitung von Eierspeisen. In der Woche danach stehen neben Basissuppen „und was man damit macht“ auch klassische Soßen auf dem Plan. Das ist prüfungsrelevant. Auch wenn die Prüfungen jetzt um zwei Monate verschoben wurden.

Hoffen auf Sommergeschäft

Sie alle sind froh, derzeit die Möglichkeit zu haben, diese Schulungen mitzunehmen und kommen auch trotz Urlaubs. „Das Ostergeschäft fällt ja erst mal weg und so auch viele Trainingsmöglichkeiten im normalen Hotelalltag,“ erzählt Müser, die sich auf ein brummendes Sommergeschäft freut. „Dafür haben wir mehr Zeit für die administrativen Aufgaben und zum Beispiel, um in die Software reinzukommen,“ berichtet die Erstplatzierte Luisa Stellpflug. Wie Marla Müser ergänzt, gibt es auch ohne Publikumsverkehr in der Rezeption genug zu tun. „Da gilt es Telefonate anzunehmen und E-Mails zu bearbeiten“, nennt sie Beispiele.

Ausbildungsleiterin Andrea Schäfers. Foto: Frank Spiegel Ausbildungsleiterin Andrea Schäfers. Foto: Frank Spiegel

Und auch Koch-Azubi Rudolf Moor hat neben den Weiterbildungen auch so gut zu tun. „Wir bereiten schon Dinge vor, wenn der Hotelbetrieb wieder weitergeht. So haben wir 1250 Gläser Konfitüre gekocht“, berichtet er. Darüber hinaus haben er und die anderen Auszubildenden Bärlauch, der unweit des Restaurants „Pferdestall“ im Gräflichen Park wächst, zu Pesto und Bärlauchsalz verarbeitet.

Neben den Schulungen, müssen die Azubis auch Hausaufgaben machen und ihre Berichtshefte führen.

Hoch motiviert

„Die Azubis werden von den Lehrern für die Wettbewerbe wie den Sparkassenpokal nominiert,“ sagt Andrea Schäfers, Ausbildungsleiterin beim Gräflicher Park Health & Balance Resort. „Unsere Azubis üben hoch motiviert viel für sich selbst, und wir als Betrieb schulen dann zu unterschiedlichen Bereichen.“