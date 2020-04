Bad Driburg (WB). Schneller Erfolg für die Polizei in Bad Driburg: Nach einem Einbruch in ein Lotto- und Tabakwaren-Geschäft in der Langen Straße in der Badestadt in der Nacht zu Dienstag ist ein Tatverdächtiger kurz nach der Tat gefasst worden. Er wurde vorläufig festgenommen.