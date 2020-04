Bürgermeister Burkhard Deppe Ortsvorsteher Friedhelm Möller und Baudezernent Martin Kölczer (von links) freuen sich, dass in Pömbsen neue Bauplätze entstehen. Foto: Stadt Bad Driburg

Bad Driburg-Pömbsen (WB). Die Stadt Bad Driburg kann in zentraler Lage in Pömbsen zwei neue Bauplätze anbieten. Wie Stadtsprecher Heinz-Jörg Wiegand mitteilt, hat die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) eine Bauruine in der Nähe der Kirche erworben.