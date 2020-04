Von hier aus in Richtung Istrup wird die B 64 vom kommenden Montag an ausgebaut. Foto: Frank Spiegel

Brakel/Bad Driburg (WB). Die Außenstelle Paderborn des Landesbetrieb Straßenbau.NRW wird ab Anfang Mai die B 64 zwischen Herste (Anschluss Heristiestraße) bis zum Anschluss an die K 50 zwischen Herste und Istrup auf den Straßenquerschnitt zwei plus eins umbauen.

Die Arbeiten werden sich über sechs Bauphasen bis in den Spätherbst dieses Jahres hinein ziehen. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau.NRW mit.

Wegen der aufwendigen Absicherungsarbeiten für die Vollsperrung der Einmündungen zur Heristiestraße und zur K 50 zwischen Herste und Istrup wird die Vollsperrung dieser beiden Einmündungen auf den kommenden Donnerstag, 30. April, ab etwa 6 Uhr vorgezogen werden, damit nach dem ersten Maiwochenende die Erdarbeiten dort direkt am Montagmorgen, 4. Mai, starten können.

Provisorische Fußgängerampel

Die Ortschaft Herste bleibt über die K 19, Schmechtener Straße, direkt von der B 64 aus weiter erreichbar. Der Verkehr auf der B 64 wird während der erforderlichen Erdarbeiten zunächst in beiden Fahrtrichtungen aufrecht erhalten. Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens auf der K 19, Schmechtener Straße, in Herste wird im Bereich der beiden Bushaltestellen in Höhe des Kindergartens eine provisorische Fußgängerampel vorübergehend aufgestellt. Umleitungsstrecken werden ausgewiesen.