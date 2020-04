Bad Driburg (WB). In Bad Driburg sucht die Polizei nach einer vermissten 31-Jährigen Frau.

Sie hat sich gegen 7 Uhr aus dem St.-Josef-Hospital an der Elmarstraße in Bad Driburg entfernt.

Da Hinweise auf eine Gefährdung der Vermissten vorliegen, sucht die Polizei mit verstärkten Kräften nach ihr. Ein Polizeihubschrauber ist bereits im Einsatz, auch Suchhunde sind unterwegs.

Rosa Haare und orangenes T-Shirt

Die Vermisste wird beschrieben als 1,65 Meter groß und etwas übergewichtig. Sie hat kurze, rosa gefärbte Haare, trägt ein orangenes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Zuletzt soll sie an einem Einkaufsmarkt an der Langen Straße in Bad Driburg gesehen worden sein.

Zeugen, die womöglich Hinweise zu dem Verbleib der Vermissten geben können, sollen sich bitte mit der Polizei in Höxter unter 05271/962-0 in Verbindung setzen.