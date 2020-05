Die Testfahrt fand nach Angaben der Polizei am Mittwoch in der Feldmark am Stadtrand von Bad Driburg statt. Gegen 20.55 Uhr durfte er am Steuer Platz nehmen, während der Besitzer am Fahrbahnrand wartete.

Im Laufe der kurzen Testfahrt im Bereich Westernfeldmark verlor der 21-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über das schwere Gefährt, heißt es von der Polizei. Er sei nach rechts von der Straße abgekommen, ein Stück über eine Wiese gefahren und gegen einen Kirschbaum geprallt. Die Baumkrone brach ab, der Geländewagen kippte um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Polizei und Rettungswagen wurden verständigt, der Fahrer konnte sich unterdessen mit Hilfe seines Freundes aus dem Fahrzeug befreien. Der 21-Jährige trug leichte Verletzungen davon, am VW Amarok hingegen entstand nach erster Einschätzung Totalschaden. Der Sachschaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.