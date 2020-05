Bad Driburg (WB). Mehr als 30 Geschäftsleute in Bad Driburg haben sich an einer Aktion der Pulse-of-Europe-Gruppe beteiligt.

Unter dem Motto „Europatag 2020 – Gerade heute brauchen wir Europa“ hingen in vielen Schaufenstern kleine Plakate mit deutlichem Bekenntnis zum europäischen Gedanken.

Hella Bleich und Wolfgang Hentschel freuten sich sehr über die gute Resonanz: „Gerade in Krisenzeiten kann und muss sich der Plan eines gemeinsamen Europas bewähren. Wir wollen Solidarität mit den Europäischen Staaten ausdrücken, die es in der Corona-Krise besonders erwischt hat.“ Ein erster Schritt sei die Behandlung schwer Erkrankter aus Italien und Frankreich in deutschen Krankenhäusern gewesen.

„Aber auch finanziell und wirtschaftlich müssen wir Europa als einen solidarischen Raum betrachten.“ Pulse-of-Europe-Bad Driburg lehnt nationalstaatliche Alleingänge als schweren Fehler der Vergangenheit ab. „Vor einer schweren Rezession können wir uns nur gemeinsam bewahren. Die Staaten in Europa müssen sich gegenseitig stützen“, sind die Europa-Aktivisten aus Bad Driburg überzeugt.