So könnte der neugestaltete Dorfplatz in Neuenheerse aussehen. Ein Planungsbüro aus Kassel stellt im Bezirksausschuss einen ersten Entwurf vor. Foto: Landschaft+Freiraum Kassel

Neuenheerse (thö). Der Dorfplatz Neuenheerse (Turnplatz) soll neu gestaltet werden. Die Pläne werden in der Bezirksausschusssitzung am Donnerstag, 28. Mai, vorgestellt. Sie beginnt um 19 Uhr in der Nethehalle. Die Stadt Bad Driburg geht davon aus, dass die Umgestaltung rund 300.000 Euro kosten wird.