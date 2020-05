Die 31-jährige Denise Munding ist Bio-Bäuerin und Pferdewirtin. Am Pfingstmontag ist sie bei „Bauer sucht Frau” dabei. Die Sendung beginnt um 19.05 Uhr auf RTL. Foto: TVNOW

Bad Driburg-Pömbsen (WB). Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise Munding (31) lebt in der Nähe von Pömbsen auf ihrem Bauernhof. Am Pfingstmontag sucht sie in der 16. RTL-Staffel „Bauer sucht Frau“ einen Mann.