Bad Driburg (WB/thö). In Bad Driburg haben die Bauarbeiten für den neuen Kindergarten an der Georg-Nave-Straße begonnen. Bürgermeister Burkhard Deppe und der scheidende Baudezernent Martin Kölczer sprachen beim symbolischen ersten Spatenstich von einem „Meilenstein in der Stadtentwicklung“ und einer Investition in die Zukunft.