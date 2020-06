Von Ulrich Pfaff

Eine „pädophile Nebenströmung“ mit „sadomasochistischer Komponente“ nennt ein psychiatrischer Gutachter die obskuren sexuellen Begierden des Angeklagten. „Mir geht es um das Po-Versohlen“, sagt der Frührentner selbst, und findet damit eine an Klarheit kaum noch zu übertreffende Beschreibung. Was am zweiten Prozesstag vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts deutlich wurde: Der Mann, der seine abseitigen Vorlieben möglicher Weise selbst erlebtem Missbrauch in einem katholischen Kinderheim und regelmäßiger körperlicher Züchtigung in einer Pflegefamilie zu „verdanken“ hat, findet junge Männer sexuell anziehend. Und zieht seine Erregung aus besagtem „Po-Versohlen”, aber auch aus anderen Praktiken. Zum Glück nicht mehr als das „Po-Versohlen“, aber auch nicht weniger, hat er im vergangenen Jahr bei zwei Jungen (10 und 11) aus seinem nahen Bekanntenkreis praktiziert – was er selbst auch zugab. Das Geständnis allerdings änderte auch nichts daran, dass ihn die Strafkammer am Dienstag in zwei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig sprach.

Vier Jahre und neun Monate

In der Gesamtstrafe von vier Jahren und neun Monaten Haft findet sich auch die strafrechtliche Würdigung einer anderen Geschichte, die ihren Ausgang in einer mehrere Jahre zurückliegenden sexuellen Begegnung zwischen dem Angeklagten und einem jetzt 21-Jährigen aus Warburg hat. Ob diese Beziehung ebenfalls die „Po-Versohlen“-Komponente hatte und ob es zu weiteren, möglicher Weise schmerzhaften und nicht auf Freiwilligkeit beruhenden sexuellen Handlungen kam, klärte das Gericht nicht weiter auf: Der junge Mann machte im Zeugenstand eine zunehmend bockige Figur, bügelte detaillierte Fragen von Richter Eric Schülke unwirsch ab und verstieg sich zunehmend in Respektlosigkeiten gegenüber dem Gericht. Er sei dem Angeklagten gefügig gewesen zu diversen, geradezu perversen Handlungen – aus Angst, von diesem nach einer ersten, einvernehmlichen Begegnung bei seinen Eltern oder in der Öffentlichkeit bloßgestellt zu werden. Aus genau demselben Grund habe er über fast drei Jahre hinweg immer wieder finanzielle Forderungen des 53-Jährigen erfüllt und sich dadurch hoch verschuldet: 25000 Euro waren nach Berechnung des Gerichts an den Frührentner geflossen – was als Betrug von dessen Seite gewertet wurde.

Dass der 21-Jährige aus Angst und Einschüchterung immer weiter gezahlt habe, glaubte das Gericht nicht: „Dass der Zeuge sich nicht durchsetzen kann, erscheint fraglich“, stellte Richter Schülke fest. Immerhin hatte er den jungen Mann schon deutlich zur Ordnung rufen musste, als der mit ihm – nicht in ganz leisem Ton – die Sinnhaftigkeit seiner Zeugenaussage diskutieren wollte.