„Ihr habt das Leben bereichert“

Diese Feier stand angesichts der Corona-Pandemie verständlicherweise unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Entsprechend merkte Antonio Burgos gleich zu Beginn an, dass es „wehtut, dass nur die Abiturienten und ihre Lehrerinnen und Lehrer, nicht aber die Eltern bei diesem Festakt dabei sein können.“

Zugleich bedankte er sich bei dem Abiturjahrgang für das Durchhaltevermögen und das große Engagement, das die nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit der Krise, aber auch darüber hinaus während ihrer gesamten Schulzeit gezeigt hätten und das er anhand einzelner Beispiele wie dem „Bunten Abend“ sowie dem Kunst-, Musical- und Theaterprojektkurs noch einmal hervorhob.

Großer Einsatzwille

Auch die Jahrgangsstufenleiter Dorthe Schmallenbach und Benedikt Speer lobten den Einsatzwillen, den die Abiturienten in jeglicher Hinsicht gezeigt hätten. Sie erinnerten an gemeinsame Erlebnisse, an die sie nicht nur gerne zurückdenken, sondern die immer wieder eines besonders gezeigt hätten: Dass sie ihrer Stufe Vertrauen entgegenbringen konnten und dieses Vertrauen auch bestätigt wurde. An die Abiturienten gewandt, fügten sie hinzu: „Wir konnten uns aufeinander verlassen.“ Entsprechend war den beiden Lehrern anzumerken, dass ihnen der Abschied von ihrer Jahrgangsstufe nicht leicht fallen dürfte.

Die beiden Jahrgangsstufensprecher Pascal Felder und Emil Gerling fassten ihre Sicht auf die gemeinsame Zeit in der Oberstufe zunächst in einem Rap zusammen. Anschließend bedankten sie sich für die Unterstützung, die ihnen als Jahrgangsstufe durch die Lehrerinnen und Lehrer und insbesondere durch ihre beiden Jahrgangsstufenleiter sowie den Oberstufenkoordinator Frank Kieseheuer und den Schulleiter Antonio Burgos zuteil geworden sei. Mit Hilfe eines Films, den ihre Mitschülerin Angelina Hertel erstellt hatte und der Bilder von Schulereignissen aus den vergangenen Jahren zeigte, ließen die beiden Jahrgangsstufensprecher abschließend die gemeinsame Schulzeit noch einmal Revue passieren.

Lernen auf Distanz

In seiner Ansprache stellte Schulleiter Antonio Burgos die Bedeutung heraus, die eine Schule zweifellos habe. So hätten auch die Schulschließungen im März und April gezeigt, dass eine Schule viel mehr ausmache als die reine Wissensvermittlung und sie insofern nicht einfach durch ein „Lernen auf Distanz“ zu ersetzen sei. Das Arbeiten miteinander und der persönliche Kontakt gehörten schließlich dazu, wie sich auch bei dieser Jahrgangsstufe gezeigt habe. „Ihr habt das Leben an unserer Schule enorm bereichert“, merkte Antonio Burgos am Ende seiner Rede an, an der sich die Überreichung der Abiturzeugnisse anschloss.

Am Ende der Veranstaltung, die mit einem Sektempfang im Innenhof der Schule ausklang, sprach Schulseelsorger Maurinus Niedzwetzki ein Segensgebet, in dem Wünsche für den weiteren Lebensweg der Abiturienten formuliert waren. Insofern nahm es auch auf eine zuvor gezeigte Videobotschaft des Leiters der Hauptabteilung Schule und Erziehung im Erzbischöflichen Generalvikariat, Domprobst Monsignore Joachim Göbel, Bezug. Darin ging er auf das berühmte Dreihasenfenster im Kreuzgang des Paderborner Doms ein, das in seiner Kreisbewegung die Dynamik des Lebens zeigt. Entsprechend wünschte der Domprobst den Abiturienten, dass sie „nach der langen Zeit des Lockdown nun wieder mit Power das Leben gestalten.“

Freude für alle Anwesenden

Bei der musikalischen Gestaltung des Festaktes zeigte sich einmal mehr, mit welchen außergewöhnlichen Talenten der Abiturjahrgang 2020 ausgezeichnet war: Franziska Pollmann spielte zusammen mit Lara-Sophie Kluwe den dritten Satz aus der Sonate für Posaune und Klavier von Nikolai Rimsky-Korsakow. Und Lena Hoffmann und Jule Loermann sangen den Song „Broken Strings“ von James Morrison – neben den strahlenden Gesichtern bei der Überreichung der Abiturzeugnisse eine Freude für alle Anwesenden.

Nachfolgend die Namen der Abiturienten.

Altenbeken

Julia Bussen, Pascal Fieseler, Tabea Freitag, Alexander Klein, Dorothea Mohrmann, Timo Siegfried.

Buke

Alexander Spät.

Schwaney

Romina Bielor, Lea Brüne, Marcel Frei, Floyd Hampel, Angelina Hertel, Timo Klute, Julius Krumpen, Christin Striewe, Indira Winnefeld.

Bad Driburg

Jan Bergen, Esben Bertgen, Marie Besche, Till Brese, Julian Brockmann, Julia Buschmeier, Jonas Düsterhus, Kilian Eilebrecht, Lea Ens, Gabriel Fehring, Pascal Felder, Lennart Finke, Erik Frese, Jonas Giefers, Janna Gondolf, Annabelle Groddeck, Fatme Kamareddine, Sarah Kiens, Evelyn Klassen, Lara-Sophie Kluwe, Franziska Koch, Shoshana Lammert, Florian Lehmann, Lea Leßmann, David Loke, Gabriella Markowski, Eyléen Marx, Katrin Metenko, Lisa-Marie Middeke, Sofie-Marie Middeke, Sarah Morgan, Kiara Nahen, Lars Nahen, Stefanie Neumann, Lena-Marie Niggemeyer, Léonel Ostertag, Emelie Pfuhle, Heiner Prott, Tatjana Schmidt, Eren Selcuk, Tim Sievers, Friedrich Ströhmer, Yasmin Süzen, Ramona Thiele, Carina Vergin, Laura Volmich, Clemens Welle, Claudio Werschmann, Noah Wiediger, Sophie Ziser.

Alhausen

Jule Loermann, Rico Sebeke.

Dringenberg

Christin Hagemeier, Thea Kappenberg, Sina Pape, Celina Weinreich.

Herste

Sofie Marie Bergmann, Julia Botta, Noah Emmerich, Viktoria Gehle, Lea Klassen, Adrian Oeynhausen, Dominik Schlothane, Lennart Schmidtke.

Langeland

Alica Celine Gollnick.

Neuenheerse

Rebekka Beulen, Zoé-ChiaraMessner-Lappe, Joshua Schonlau.

Reelsen

Franziska Pollmann, Theresa Storm.

Bredenborn

Aylin Göke, Max Hecker, Cedric Kluge, Milina Matt, Wibke Meyer, Luca Mönikes.

Nieheim

Rieke Fischer, Clara Gründer, Steffen Keil, Anton Kros, Marie Kunstein, Denise Mönks, Selina Nestler, Svenja Peine.

Entrup

Lara Kim Tölle.

Eversen

Benedikt Wiechers.

Nieheim-Himmighausen

Angelina Döhre, Emil Gerling, Lena Malou Hoffmann, Marijan Wiechers.

Holzhausen

Lina Kahs.

Kariensiek

Dilan Tansoy.

Oeynhausen

Meike Becker, Lisa Hillebrand, Svea Fabienne Hillebrand, Alexander Kemper.

Sommersell

Hannah Dubbert, Galbete Paula Meier, Moritz Saage.

Schlangen

Leon Janzen.

Bergheim

Lena Boeckmann, Sophie Ostermann, Paul Seelig.

Eichholz

Marie Hanewinkel, Roman Konradi, Marie Rempe.

Grevenhagen

Johanna Dreier, Merlin Johannes Dreier.

Sandebeck

Lea Kupka, Leonie Lüking, Lara-Sophie Meyer, Emma Phillips, Hanna Phillips.

Vinsebeck

Nathalie Gemke, Katja Schill.

Willebadessen

Louisa Hagemeier.