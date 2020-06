Neuhoff erinnerte an große Aufgaben unter anderem im Kita-Bereich gleich zu Beginn des Dienstes. „Diese Herausforderungen sind sie tatkräftig und mit viel Enthusiasmus angegangen“, sagte der Superintendent und dankte der Pfarrerin für den Dienst in der Gemeinde.

Dank für den Dienst

Im Juni 2017 war Battenfeld durch Superintendent Neuhoff in ihr Amt eingeführt worden. Von den Mitgliedern der Gemeinde hat sich die Pfarrerin mit persönlichen Worten im aktuellen Gemeindebrief verabschiedet und sich für die freundliche Aufnahme vor drei Jahren und die warmherzige Begleitung, gute Gespräche und Begegnungen in ihrer Zeit in Bad Driburg bedankt. In Bielefeld wird sie in einem ländlichen Stadtteil und im Bereich Social Media tätig sein.

Versorgung ist sichergestellt

Die pfarramtliche Versorgung in Bad Driburg ist sichergestellt durch Gemeindepfarrerin Katrin Elhaus (Pfarrbezirk Altenbeken), Pfarrer im Gastdienst Volker Schmidt (bis 30. September 2020) sowie anschließend durch einen „Pastoralen Dienst im Übergang“, bei dem eine Pfarrerin für mindestens ein Jahr die Zeit der Vakanz der Pfarrstelle und des Übergangs gestalten wird.