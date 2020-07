TuS Bad Driburg kommt aus Feiern nicht heraus

Meisterbalkon

Es gab sogar einen Meisterbalkon. Den hatte sich insbesondere Bayern-Fan Kagerbauer gewünscht. „Unsere Kicker sollen so wie die Profis des Deutschen Meisters FC Bayern München gefeiert werden.“ Der Kagerbauer-Wunsch wurde erfüllt. In jenen Tagen schien bei den Blau-Gelben nichts unmöglich. Hans-Joachim Schneider, bereits damals Geschäftsführer, berichtet: „Wir kamen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Im gesamten Frühjahr 2010 haben wir angesichts eines komfortablen Vorsprungs auf den ärgsten Widersacher SV Bredenborn dem Tag X entgegengefiebert. Dann war es endlich soweit. Der TuS Vinsebeck hatte ganz nebenbei Schrittmacherdienste geleistet. 1:0 siegten die Vinsebecker Teutonen damals gegen die Bredenborner Germanen und waren damit quasi der Königsmacher des TuS Bad Driburg. „Am Abend des 21. Mai 2020 stand die Meisterschaft fest“, erinnert sich Schneider als wäre es gerade gewesen.

Kamhuber-Terrasse

Der TuS-Fußballvorstand tagte am späten Freitagabend des 21. Mai 2010 beim damaligen Präsidenten Andreas Kamhuber, als sich die Nachricht von der Niederlage des unmittelbaren Konkurrenten in der Kurstadt verbreitete. „Wir saßen an diesem lauen Frühlingsabend auf der Terrasse unseres Präsidenten. Plötzlich vernahmen wir um 21.20 Uhr ein Hupkonzert. Die Geräusche kamen immer näher. Einige unserer Spieler hatten sich spontan organisiert und verkündeten die tolle Nachricht auf ihre Weise.“ Nach 15 Jahren Abstinenz waren die Blau-Gelben zurück in der Bezirksliga.

Posträuber-Feiern

„Die Party begann. Wir zogen zum damaligen Vereinslokal zum Posträuber. Immer mehr TuS-Anhänger und Menschen kamen.“ Es sei eine unvergessene Nacht geworden. Vier Tage vor Abschluss der Saison 2009/10 stand der blau-gelbe Express als Meister fest. Trotz eines anstrengenden Feier-Wochenendes legten die Driburger Protagonisten zwei Tage später los wie die Feuerwehr und siegten 4:0 gegen den SV Fürstenau/Bödexen. Sepp Kagerbauer habe sich danach als Feierbiest entpuppt.

Ohne Niederlage

Der Meistertrainer wollte die Saison mit seinen Meisterkickern ungeschlagen abschließen: 17 Siege und elf Unentschieden – das war am Ende die beeindruckende Abschlussbilanz. Der „Posträuber“ sei an jenen Sonntagen jeweils ein „Ballermann-Erlebnis-Park“ gewesen. Der Hit von Achim Reichel „Aloha Heja he“ sei mit Kapitän Sepp Kagerbauer und seiner Rudermannschaft wieder zum Leben erweckt worden. „Spitzenreiter, Spitzenreiter.“ Der damalige Vize-Präsident Andreas Dreyer stimmte immer wieder die Fans an.

Im Rathaus

„Nach dem letzten Spiel ging es ins Rathaus. Bürgermeister Burkhard Deppe gratulierte uns zur Meisterschaft und zum Aufstieg. Spieler und Verantwortliche trugen sich in das goldene Buch der Stadt Bad Driburg ein und wir ließen uns feiern“, blickt Schneider auf tolle Momente zurück. Wie von Kagerbauer gewünscht, wurde das Team auf einem provisorischen Rathaus-Balkon gefeiert. „Es war eine richtig geile Zeit“, blickt nicht nur Geschäftsführer Hans-Joachim Schneider immer wieder gerne zurück.