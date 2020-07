„Namibia hat mich schwer beeindruckt“

Dringenberg(WB). „Holz ist nicht gleich Holz, denn jedes Holz sieht im Inneren anders aus“, sagt Rose Lichtenberger, die zur Zeit in der Burg in Dringenberg ihre großen und kleinen Holzskulpturen in der Ausstellung „Botschaft des Holzes“ zeigt. Die Künstlerin, 1950 in Kleve geboren, studierte von 1969 bis 1975 in Düsseldorf bei Holger Runge, Gottfried Wiegand, Joseph Beuys und Erwin Heerich Kunst. „Vor allem Joseph Boys nahm mich am Anfang gar nicht ernst und stellte die Frage: ‚Was willst Du eigentlich hier?‘“ sagt Rose Lichtenberger. Und ergänzt: „Da nahm ich entnervt eine dreimonatige Auszeit, entspannte und trat danach mein Kunststudium wieder an. Später wurde Joseph Boys mein – ja man kann es so sagen – Ziehvater, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis pflegte.“

Von Reinhold Budde