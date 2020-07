Pia Steinmann ist neue Präsidentin

Bad Driburg (WB). In einem einmaligen virtuellen Ereignis in der zehnjährigen Geschichte des Inner Wheel Clubs Bad Driburg ist die Übergabe der Präsidentschaft von Petra Nolte auf Pia Steinmann durchgeführt worden. Sowohl die Übergabe der Präsidentinnenkette als auch die Ansprachen der scheidenden Präsidentin Petra Nolte und der neuen Präsidentin Pia Steinmann wurden als Video-stream an die Mitglieder nach Hause übertragen.

Von Westfalen-Blatt