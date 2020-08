Rückkehr nach 77 Jahren

Spuren der Vergangenheit

Auf den Spuren der eigenen Vergangenheit hat er jetzt erneut in Herste Station gemacht. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Christoph Peters, und der Ortsheimatpfleger Jörg Krawinkel sowie Ingeborg Münkhoff aus der damaligen Kindergartengruppe begrüßten den „Heimkehrer“ in Herste. Die jetzigen Bewohner des Hauses in der Heristiestraße, Karin Reiman und Peter Teschke, führten Ulrich Tönnies durch seine ehemalige Kriegsunterkunft.

Während eines gemeinsamen Rundgangs durch Herste, vorbei am alten „Gasthof Becker“ und dem Kohlendsäure-Denkmal am Lindeneck, wurden zahlreiche Erinnerungen ausgetauscht und Anekdoten erzählt. Nach einem Nachmittag voller interessanter Eindrücke machte sich Ulrich Tönnies wieder auf den Rückweg nach Wattenscheid in seine jetzige Heimat.