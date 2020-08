Hamm (WB). Mehrere Passanten sind am Mittwoch, 5. August, in Hamm Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 13 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 58-jährigen Frau aus Bad Driburg aus ihrem Rucksack am Westring. In ihrer Nähe hatte sich zuvor eine junge Frau mit dunklen, langen Haaren aufgehalten.

Von Westfalen-Blatt