Auch das Portemonnaie einer 69-jährigen Hammerin wurde gegen 11.30 Uhr aus ihrer Umhängetasche am Richard-Matthaei-Platz gestohlen. Die Geldbörse wurde jedoch gefunden und auf der Polizeiwache Mitte abgegeben. Das Bargeld fehlte.

Wertsachen eng am Körper tragen

Gegen 14.10 Uhr verschwand dann die Geldbörse einer 71-jährigen Hammerin am Richard-Matthaei-Platz aus ihrer Umhängetasche. Ebenfalls Opfer von Taschendieben wurde eine 27-jährige Hammerin gegen 13.30 Uhr am Richard-Matthaei-Platz: Auch ihr Portemonnaie wurde aus ihrem Rucksack entwendet. Bereits gegen 12 Uhr stahlen Unbekannte zudem an der Weststraße die Geldbörse einer 44-jährigen Hammerin aus ihrem Rucksack.

Die Polizei warnt: „Tragen Sie Ihre Wertsachen eng am Körper; bestenfalls in individuell verschließbaren Innentaschen. Haben Sie nur so viel Bargeld dabei wie unbedingt nötig.“