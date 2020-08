Wohnung vollständig ausgebrannt

Bad Driburg (WB). Den Schaden, der bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Bad Driburger Tegelweg entstanden ist, schätzt die Polizei auf 150.000 Euro. Bei dem Brand waren am Montagnachmittag neun Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Sprecher Jörg Niggemann: „Sie hatten Rauchgas eingeatmet und wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt. Fünf von ihnen wurden schließlich zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.“

Von Westfalen-Blatt