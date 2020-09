Dr. Hietkamp verabschiedet

In der sehr emotionalen Verabschiedung mit vielen Mitarbeitern erinnerte Graf Oeynhausen an die Anfänge von F. X. Mayr in Bad Driburg und die ersten Versuche, das Angebot auf Vertriebsreisen bekannt zu machen. „Da waren die Ausführungen von Darmspülungen und Ähnlichem nicht immer vertriebsfördernd.“

Im Rückblick sei es Dr. Hietkamp gelungen, eine große Anzahl an Stammgästen zu gewinnen. Er sei immer von allen sehr geschätzt worden und habe für Gast und Patient immer ein offenes Ohr gehabt.

F. X. Mayr-Therapie

Ende der 1990er Jahre war Dr. Hietkamp dem Ruf von Caspar Graf von Oeynhausen gefolgt und nach Bad Driburg gekommen, um vor allem die F. X. Mayr-Therapie im Gräflichen Park zu etablieren.

Nachfolger von Dr. Hietkamp ist Dr. Hugo Arturo López Orench, der ebenfalls über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der F. X. Mayr-Therapie verfügt. Er konnte seine Ausbildung noch bei persönlichen Mayr-Schülern machen und hatte die Möglichkeit, einige Jahre mit einem von ihnen zusammenzuarbeiten. Neben diversen naturkundlichen Heilverfahren zählen die Diagnostik und Therapie nach Dr. F. X. Mayr, von Stoffwechselkrankheiten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -allergien sowie chronisch-entzündliche Erkrankungen und Schmerzsyndrome, zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Dr. López will das Gesundheitsangebot des „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ vor allem in der Region bekannter machen.