Zusammenstoß mit Auto in Bad Driburg - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bad Driburg (WB). Schwer verunglückt ist am Sonntagnachmittag ein 16- jähriger Kraftradfahrer in Bad Driburg. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen in eine Spezialklinik.