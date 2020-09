Damit geht Burkhard Deppe als Bürgermeister am 1. November in seine vierte Amtsperiode. Von den 15.697 Wahlberechtigten haben 55,8 Prozent per Briefwahl gewählt oder sind wählen gegangen.

Seit 2004 ist Burkhard Deppe Bürgermeister der Stadt Bad Driburg. „Zuerst kommt meine Familie, dann aber die gleich die Stadt Bad Driburg“, sagte er. Deppe freue sich sehr über das Vertrauen, „das mir die Menschen auch nach so langen Amtsjahren erneut gegeben haben“. Der Bürgermeister nahm im Rathaus die Gratulationen der Driburger entgegen. Die kommenden fünf Jahre möchte sich Deppe zuerst zwei wichtigen Ziele widmen: eine abschließende Regelung über die Aufwandsvergütung mit dem gräflichen Park und das Projekt Erschließung des Eggelandareals voranbringen.

Aufwärtsentwicklung

In einem Interview vor den Kommunalwahlen gab der Freizeitsportler Deppe preis, wofür er sich auch einsetzen werde: „Bad Driburg befindet sich nicht nur im Hinblick auf die demografische Entwicklung und bezüglich des Bevölkerungswachstums in einer Aufwärtsentwicklung. Das möchte ich durch flankierende Maßnahmen fortsetzen.“

Mit ihrem Ergebnis von 21,7 Prozent ist Martina Denkner sehr zufrieden. Sie zeigte, dass die Grünen in Bad Driburg eine feste Wählerbasis haben. Natürlich profitierte die Ökopartei auch von dem bundesweiten Hoch.

Peter Eichenseher, der einmal Grünen-Landtagsabgeordneter war, schaffte auf Anhieb 7 Prozent bei der Bürgermeisterwahl für seine AfD. Aus Sicht der Partei habe sich ihr Wahlkampf gelohnt.

Wilk Spieker ist mit seinem Ergebnis mehr als zufrieden. „Wenn ich mir die Ergebnisse anderer Kollegen aus dem Hochstift anschaue, ist die Wahl für mich gut gelaufen“, sagte er.

Kommentar von Reinhold Budde

Mit gleich drei Herausforderern hat es Bürgermeister Burkhard Deppe (CDU) aufnehmen müssen. Einen „alten Fuchs“ wie Deppe zu überholen, bedarf aber Übung und viel Vertrauen des Volkes. Und da hat Burkhard Deppe nach wie vor die Nase vorn, denn die Einwohner Bad Driburgs vertrauen ihm und seiner Politik. „Falls ich gewählt werden sollte, ist nach dieser Amtsperiode dann aber Schluss“, kündigte Burkhard Deppe in einem Interview vor der Wahl an. Die Driburger wollten ihn noch nicht in den Ruhestand schicken und haben ihm mehrheitlich das Vertrauen ausgesprochen. Das ist nach so vielen Amtsjahren nicht selbstverständlich. Eine Wechselstimmung gab es in Bad Driburg überhaupt nicht. Und darum heißt es dort: Weiter so!