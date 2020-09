Hohe Flexibilität

Sie arbeitet als Hebamme im Kreißsaal des St.-Ansgar-Krankenhauses der Katholischen Hospitalvereinigung (KHWE) – als erste mit Bachelor-Abschluss. Als Hebamme begleitet sie Eltern in der wahrscheinlich aufregendsten Zeit ihres Lebens. Sie gibt Sicherheit und Vertrauen, nimmt den Frauen mögliche Ängste. Sie ist erste Ansprechpartnerin in den Lebensabschnitten Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. „In meinem Job ist kein Tag wie der andere“, sagt Antonia Piechaczek, „mal kommen mehr Babys zur Welt, mal weniger. Neben einem hohen Maß an Empathie ist vor allem Flexibilität gefordert.“

Hochschule in Bochum

Insgesamt acht Semester lang studierte sie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. „Ich konnte schon damals erste Praxisluft im Kreißsaal oder auf der Wochenbett-Station schnuppern“, erinnert sich die 24-Jährige zurück.

Nach erfolgreicher Prüfung zur examinierten Hebamme arbeitete sie anschließend in Teilzeit im St.- Ansgar-Krankenhaus in Höxter – doch vorbei war das Studium zu diesem Zeitpunkt noch nicht: Nebenbei tüftelte sie an ihrer Bachelorarbeit. „Das war zwar sehr herausfordernd, aber ich habe das Studium bis heute nicht bereut“, sagt Antonia Piechaczek, die mittlerweile in Vollzeit arbeitet. Sie habe sich damals für ein Studium entschieden.

„Das Studium gibt einem zusätzlich die Möglichkeit, das alte Handwerk auf der Basis von Forschungs-Ergebnissen zu lernen. In vielen Ländern ist das Studium bereits Gang und Gäbe“, sagt Piechaczek, die Frauen und Männer für das Studium motivieren möchte: „Es ist einfach der schönste Job der Welt.“

Kooperation

Wer ab Anfang dieses Jahres in Deutschland als Hebamme arbeiten möchte, muss nach einer neuen EU-Richtlinie einen Bachelor of Science (B. Sc.) nachweisen können. Neben der bereits bestehenden Kooperation zwischen der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE) und der Hochschule für Gesundheit in Bochum gibt es nun eine weitere Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) in Bielefeld. Die KHWE stellt für das Duale Studium zwei Plätze zur Verfügung: Die praktische Ausbildung erfolgt im Krankenhaus, die Theorie an der FHM. Die Hospitalvereinigung bezahlt das Ausbildungsgehalt und übernimmt nach der Probezeit die Kosten für die Studiengebühren bis zum Bachelor-Abschluss.