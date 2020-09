Mit Abstand

Nachdem Kantor Torsten Seidemann grünes Licht für den vorsichtigen Wiederbeginn der Proben gab, trafen sich einige Mitglieder des Chores im Bibelgarten, um dort mit gebührendem Abstand einige neue Lieder einzustudieren. Mit Muskelkraft wurde das elektrische Klavier in den Garten hinter der evangelischen Kirche getragen und auch Stühle zwischen den Blumenbeeten verteilt.

Es gab ein freudiges Wiedersehen unter den Chormitgliedern nach fast fünf Monaten Zwangspause.

In diesem Jahr hatte der Chor eigentlich Großes geplant. Man wollte am Megachorevent und der Welturaufführung des Chormusicals „Bethlehem“ in Düsseldorf teilnehmen. Das Stück wurde komponiert von Dieter Falk und getextet von Michael Kunze. Schon im November 2019 war es dem Chor gelungen, die begehrten Teilnehmerkarten zu ergattern.

Hoffen auf 2021

Torsten Seidemann: „Leider machte dann die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Tapfer probten die Chorsängerinnen und -sänger online am Computer oder Smartphone mit Dieter Falk die neuen Stücke ein.“ Leider sei die Aufführung im Mai komplett abgesagt und auf Dezember 2021 verschoben worden. „Da gab es lange Gesichter. Waren doch die Busreisen zu den großen Proben und zur Aufführung bestellt und auch die Hotelzimmer für Chor, Familienmitgliedern und einer Gemeindegruppe gebucht“, blickt der Kantor zurück.

Im Dezember 2021 werde „Bethlehem“ mit den hoffentlich 2200 Sängern aus ganz Deutschland uraufgeführt. „Und die Spirit Voices dürfen dabei sein“, ist Torsten Seidemann zuversichtlich.

Nun wird wieder einstudiert, im Bibelgarten sitzend und am Abend mit der Notenbeleuchtung.

Der Kantor: „Die Spirit Voices kann so schnell nichts schrecken, haben sie schon oft an diesen Events teilgenommen beziehungsweise hier in der Region selbst aufgeführt.“ „Die zehn Gebote“, „Luther“ und „Amazing Grace“ seien die Publikumsmagneten gewesen. „So manche Widrigkeiten mussten dafür überwunden werden. Schweißtreibende oder auch sehr kalte Probenräume, einen Schneesturm auf dem Weg nach Bochum, einen Orkan in Berlin und überfüllte Aufführungen nach stundenlangen Proben waren dabei“, erinnert der Chorleiter. Aber am Ende der Aufführungen seien sich alle einig gewesen: „Es war einfach nur toll.“