Entsprechend des Handlungsleitfadens der Kita wurden hierauf mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Schritte abgesprochen und veranlasst. Die Kinder der Kita wurden seitens des Gesundheitsamtes nicht unter Quarantäne gestellt. Allerdings hat das Gesundheitsamt alle Mitarbeiter der Kita bis zum 28. September unter Quarantäne gestellt. Aus diesem Grund muss die Kita bis zu diesem Datum geschlossen werden.

Sollte dringender Betreuungsbedarf vorliegen, können Eltern sich an die E-Mailadresse der Kita (zumverklaertenchristus.baddriburg@kath-kitas-hochstift.de) wenden. Soweit Plätze in anderen, umliegenden Einrichtungen zur Verfügung stehen, würde gegebenenfalls in einer anderen Kita vorübergehend ein Betreuungsbedarf gewährleistet werden können.