Am ersten Adventswochenende des vergangenen Jahres hatte in Herste der traditionelle Knuspermarkt wieder viele Gäste angezogen. Die Veranstalter freuten sich über den Erfolg. Getreu dem Motto „Alles ist für den guten Zweck“ waren die Organisatoren nun endlich in der glücklichen Situation, den Gewinn des zurückliegenden Marktes zu verteilen.

Während der Schlüsselübergabe des neuen Vereinsheimes durch Bürgermeister Burkhard Deppe an den SV13 Herste konnten Vertreter der Herster Knuspermarkt IG einen Förderbetrag über 600 Euro an den Vorsitzenden des Sportvereins, Meinolf Peters, übergeben. Für den Betrag wurden bereits ein Beamer und die entsprechende Leinwand im neuen Vereinsheims installiert.

Beamer gekauft

Eine weitere Förderung in Höhe von 200 Euro wird traditionell für die Herster Nikolausfeier bereitgestellt.

Die Summe aller Förderbeträge beläuft sich somit auf 800 Euro. Damit ist der Gewinn des Knuspermarktes 2019 vollständig in Herste investiert worden.

Leider muss die Knuspermarkt IG den Herster Knuspermarkt 2020 aufgrund der Corona Pandemie absagen. „Diverse Auflagen, Abstands- und Hygieneregeln lassen keinen Markt in der gewohnten Art und Weise zu“, bedauern die Aktiven. „Wir hoffen auf eine Normalisierung im nächsten Jahr.“