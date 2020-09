Die Pömbsenerin hatte sich beim Format beworben und ist bereits in der ersten Folge mit von der Partie. Munding sucht den Mann für das Leben. Zum 16. Mal nimmt Inka Bause ab Montag, 26. Oktober, ab 20.15 Uhr das Liebesglück zehn einsamer Landwirte in die Hand. Neun Folgen lang begleitet die erfolgreiche TV-Romanze die Pferdewirtin aus Pömbsen sowie neun Bauern, die sich in diesem Jahr auf die Suche nach der großen Liebe einlassen.

Wie die Hofwoche wohl wird?

Nach der Aufrufsendung am Pfingstmontag haben sich zahlreiche Frauen und Männer für die vorgestellten Landwirte und die attraktive Bio-Bäuerin aus dem Kreis Höxter beworben. „Wir durften dann auswählen, wen wir persönlich kennenlernen möchten und zu uns einladen“, berichtet die 32-jährige Pömbsenerin „Der erste Eindruck zählt, denn noch während des ersten Treffens mit den ausgewählten Herren muss eine Entscheidung getroffen werden“, sagt Denise Munding.

Wer lädt wen zur Hofwoche ein? Und wie geht es dann weiter? Strohfeuer oder große Liebe? Bei wem stellen sich die ganz großen Gefühle ein? Sicher ist: Ob Rinder- oder Geflügelzüchter, Spargelbauer oder Milchviehwirt: Sie alle hoffen, bei „Bauer sucht Frau“ von Amors Pfeil getroffen zu werden. So wie eben die Landwirtin aus dem idyllischen Kreis Höxter.

Mit Hilfe von RTL-Kuppelexpertin Inka Bause möchte Munding den Mann ihres Lebens finden. Dabei kam die Idee zur Teilnahme gar nicht von ihr selber. „Meine Schwester hat den Anstoß gegeben. Irgendwann hatte sie die Nase voll, weil ich immer die falschen Männer kennengelernt habe.“ Jetzt müsse eben ein Bauer her. „Meine vorherigen Partner hatten nicht viel mit Tieren zu tun“, blickt Munding zurück und mit großen Erwartungen voraus.

Zehn einsame Herzen

Diese neun einsamen Herzen hoffen, bei „Bauer sucht Frau“ neben Denise Munding auf die große Liebe: Rinderzüchter Andy (43, Kreis Steinburg), Hobby-Geflügelzüchter Leif (32, Landkreis Wesermarsch), Rinderwirt Lutz (52, Landkreis Leipzig), Bauer im Nebenerwerb Patrick (24, Bodensee), Kartoffelbauer Peter (34, Kreis Viersen), Acker- und Geflügelbauer Rüdiger (53, Landkreis Heilbronn), Ackerbauer und Milchviehwirt Simon (27, Landkreis Cloppenburg), Thomas, Bauer im Nebenerwerb (42, Landkreis Gießen), Schweine- und Spargelbauer Thomas (38, Unterfranken).