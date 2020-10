Der Blick geht nach vorn

Im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens zwischen dem Gräflichen Park und der Stadt Bad Driburg über eine angemessene Aufwandsvergütung für die Nutzung des Parks beschloss der Rat der Stadt Bad Driburg im Juni diesen Jahres die Teilnahme an der Durchführung eines güterichterlichen Vergleichsverfahrens. Der erste Termin dieses Verfahrens war am 2. September. Beide Parteien gingen aufeinander zu, so dass ein Vergleichsvorschlag erarbeitet werden konnte. Er betrifft insbesondere die finanzielle Vergütungsvereinbarung für die Jahre 2019 und 2020 und folgende. Zudem ist angedacht, weitere Kooperationsfelder zu erarbeiten.

Rat folgt Vorschlag der Verwaltung

Der Rat der Stadt Bad Driburg ist in einer außerordentlichen Sitzung am 28. September dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat dem ausgehandelten Vergleich mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

Die Stadt Bad Driburg und der Gräfliche Park betonen, dass mit dem Ratsbeschluss nunmehr die Grundlage geschaffen ist, konstruktiv an einem Regelwerk für eine Fortsetzung und Verbesserung der langjährigen Kooperation zu arbeiten. Die Geschäftsführung des Gräflichen Parks und die Stadt Bad Driburg werden einen Vertragsentwurf verhandeln.

Bis zum nächsten Güterichtertermin am 22. Dezember sollen die Kooperationsthemen beschlussfähig ausgearbeitet sein.