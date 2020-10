CDU erinnert an ihren 75. Geburtstag

Bad Driburg (WB). Der CDU-Stadtverband Bad Driburg erinnert an seine Gründung am 3. Oktober 1945. An diesem Tag haben engagierte Bad Driburger die Gründung einer christlich-demokratischen Partei beschlossen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten auch der spätere Bürgermeister Bernhard Brinkmöller, sein damals 24-Jähriger Neffe Karl Brinkmöller, der spätere Landrat Wilhelm Weskamp und der spätere Konrektor des Clemensheims, Dr. Bernhard Heinemann.