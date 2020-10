Blitzer in Bad Driburg mit Autolack besprüht

Bad Driburg (WB). Die Scheibe der Kamera der Geschwindigkeitsmessanlage auf der B 64 in Bad Driburg wurde am Montag, 5. Oktober, mit Autolack besprüht. Der Unbekannte beging die Straftat mutmaßlich in den frühen Morgenstunden.