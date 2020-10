Einbruch in Getränkemarkt

Bad Driburg (WB). Ein Getränkemarkt in Bad Driburg ist ein weiteres Mal zum Ziel bislang unbekannter Einbrecher geworden. Am Dienstag, 20. Oktober, in der Zeit zwischen 1.40 bis 3.10 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Getränkemarkt an der Erich-Klausener-Straße, in den bereits in der Nacht von vergangenen Donnerstag auf Freitag eingebrochen wurde. Entwendet wurde eine größere Menge Zigaretten.

Von Westfalen-Blatt