Erneut in Getränkemarkt eingebrochen

Bad Driburg (WB). Ein weiteres Mal ist der Getränkemarkt in Bad Driburg, in den kürzlich bereits zwei Mal eingebrochen wurde, Ziel von unbekannten Einbrechern geworden. Am Donnerstag, 22. Oktober, drangen der oder die unbekannten Täter in dem Zeitraum zwischen 3.30 und 4 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum in der Erich-Klausener-Straße ein. Nach erster Einschätzung verließen der oder die Täter den Getränkemarkt allerdings ohne Beute.

Von Westfalen-Blatt