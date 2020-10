Coronafälle bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen

Veranstaltung gilt als Auslöser

„Die Betroffenen haben leichte Symptome, niemand musste ins Krankenhaus. Alle sind nun bis mindestens Freitag in Quarantäne“, erläuterte Rath. Als Ursprung des Ausbruchs gilt eine Veranstaltung am 11. Oktober. Eine Schwester habe an diesem Tag ihr Versprechen abgelegt – zugegen seien dabei auch Vertreter anderer Orden gewesen. Am 16. Oktober wurden die Ordensmitglieder getestet, drei Tage später kamen die positiven Befunde. Wie viele Personen betroffen sind, ist unklar. Der Orden selbst war am Sonntag telefonisch nicht zu erreichen.