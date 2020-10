Spenden, helfen und gewinnen

Diese haben den Verkauf des Adventskalenders 2020 gestartet. „Seit 2010 verlosen die beiden Fördervereine der Lions-Clubs alljährlich wertvolle Preise für einen guten Zweck und ist mittlerweile zu einem guten Brauch geworden, auch in dieser für viele schwierigen Zeit“, heißt es in einer Pressemitteilung der Clubs.

Die Corona-Pandemie und der Lockdown im Frühjahr haben die Lions-Clubs aus Bad Driburg und Brakel in diesem Jahr dazu veranlasst, ausdrücklich in der hiesigen Region Hilfe zu leisten und Solidarität zu bekunden. Der Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender kommt daher zu 100 Prozent den jugendfördernden Vereinen in Bad Driburg, Brakel, Steinheim und Nieheim zugute, die in besonderer Weise die Jugendarbeit in der Region unterstützen.

Gleichzeitig sind die Lions beider Clubs den vielen Sponsoren des Adventskalenders, die zum Teil ebenfalls durch den Coronaausbruch betroffen sind, für die jahrelange Verbundenheit dankbar.

Durch die vielen Spender sind auch in diesem Jahr wieder Preise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro zu gewinnen – dank großzügiger Geld- und Sachspenden des heimischen Handels, der Gastronomie und der Kreditinstitute. Fast 100 Sponsoren machen es möglich, dass insgesamt 120 Preise im Wert von 50 Euro bis 1.250 Euro verlost werden können.

Die Adventskalender sind von sofort an bei diesen Verkaufsstellen erhältlich:

Verkaufsstellen

Brakel: Kühlert Bauzentrum Brakel, Warburger Straße 63; Agravis Kornhaus Ostwestfalen GmbH, Warburger Straße 28; LSKM Steuerberater, Am Thy 14; Tensi, Wohnen & Schenken, Ostheimer Straße 9.

Steinheim: Buchhandlung Wedegärtner, Marktstraße 23; Fred Friseur, Detmolder Straße 43; Krome´s Backstube, Wöbbeler Straße 31; Center-Apotheke, Anton-Spilker-Straße 33; Apotheke im Gesundheitszentrum Steinheim, Bahnhofsallee 12; Raumausstatter G. Lödige & Sohn, Marktstraße 39-41; Praxisgemeinschaft Dr. Nalbach, Thiele, Dr. Winter, Schill, Bahnhofsallee 12; Stadtcafé Goeken backen, Rochusstraße 23; Raiffeisen-Markt Steinheim, Lipper Tor, 1; Praxis für Physiotherapie Martin Bürger, Bahnhofsallee 12.

Nieheim: Reineke Schuhhaus, Marktstraße 23; St. Nikolaus-Apotheke, Marktstraße 6.

Bad Driburg: Leder-Gocke, Lange Straße 92; Salon Ulla Thelaner, Lange Straße 116; Bad Driburger Touristik GmbH, Lange Straße 140; Apotheke Am Alten Markt, Lange Straße 75; Gemeinschaftspraxis Dr. Pape | Dr. Seifert, Am Rathausplatz 4; Druckerei Egeling GmbH, Dringenberger Straße 22.

Wie eine Lotterie

Jeder Kalender ist ein Los und für fünf Euro erhältlich. Die Gewinn-Nummer befindet sich im gelben Feld auf der Vorderseite. Bei einem Gewinn muss das Feld abgetrennt werden. Damit kann der Preis abgeholt werden.

Vom 1. bis 23. Dezember werden täglich bis zu sechs interessante Preise und schließlich am 24. Dezember der Hauptpreis in der Tageszeitung (werktäglich) sowie im Internet unter www.Lions.de/web/lc-brakel veröffentlicht.

»Alle, die die zahlreichen Vorteile dieses Kalenders nutzen und den guten Zweck unterstützen wollen, sollten sich mit dem Kauf beeilen. In den Vorjahren waren die Kalender bereits nach wenigen Tagen vergriffen«, empfehlen die Präsidenten.