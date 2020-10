Ein Spaziergänger fand in einem Waldstück an der B64 bei Bad Driburg am vergangenen Sonntag einen Leichnam. Ein gerichtsmedizinischer Abgleich der DNA ergab, dass es sich zweifelsfrei um die seit dem 27. April vermisste 31-Jährige handelt.

„Als Todesursache wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen“, teilt Polizeisprecherin Ramona Ellebrecht mit.

Da Hinweise auf eine Gefährdung der Vermissten vorlagen, suchte die Polizei mit verstärkten Kräften nach ihr. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, auch Suchhunde waren unterwegs.