Dafür war ein besonderes Fahrzeug im Einsatz: Ein Opel Astra ist mit einer Kamera ausgestattet und fuhr durch die Stadt, um die Gastrassen digital zu erfassen. Westnetz ist in Bad Driburg für Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb der Gasnetze zuständig. Erst seit kurzem nutzt der Verteilnetzbetreiber diese Art der Netzdokumentation.

Das Regionalzentrum Münster ist die erste Region der Westnetz, die diese „Mobile Mapping“ genannte Technik einsetzt. Das Mobile Mapping liefert Fotos und weitere wichtige Informationen über die Strecke automatisch beim Befahren.

75 Kilometer Gasnetz

In Bad Driburg haben die Westnetz-Mitarbeiter insgesamt rund 75 Kilometer Gasnetz auf diese Weise dokumentiert. Wolfgang Lakebrink aus dem Planungsteam der Westnetz in Münster erklärt: „Mit dem Mobile Mapping bekommen wir jetzt noch schneller noch detailliertere Informationen über unsere bestehenden Trassen. Die Fotos liefern wichtige Geodaten. So lassen sich Entfernungen zukünftig direkt am Rechner messen. Wichtig zu wissen: Personen und Autokennzeichen werden automatisch von der Technik unkenntlich gemacht. Die gespeicherten Daten sind nur für einige unserer Mitarbeiter einsehbar.“

Die Befahrung dient der Bestandsaufnahme sowie der Erfassung von Trassen für mögliche Netzerweiterungen. Mit Hilfe der Dokumentation kann schnell überprüft werden, welche Trassen für einen Netzausbau möglicherweise geeignet sind.

Sicherheit ist gewährleistet

Koordiniert werden die Einsätze des Kamerafahrzeuges aus dem Regionalzentrum Münster. Das gesamte Regionalzentrum Münster ist verantwortlich für Planung und Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von Strom-, Gas-, Wasser- und Breitbandnetzen in vielen Kommunen des Münsterlandes und von Ostwestfalen-Lippe.

Von hier werden über 16.000 Kilometer Stromleitungen in der Mittel- und Niederspannung und fast 4000 Kilometer Gasleitungen betrieben. Über 60.000 Gasanschlüsse und mehr als 140.000 Stromanschlüsse profitieren von den Netzen.

Den sicheren und störungsfreien Betrieb des Bad Driburger Netzes verantworten die Mitarbeiter des Westnetz-Technik-Standortes in Brakel.