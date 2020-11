Der Vorsitzende Josef Reckers gab zuvor einen Überblick über die Besucherentwicklung in 2019 bis zum September 2020. In 2019 konnten rund 2900 Besucher begrüßt werden, wobei allein in der Sonderausstellung im September und Oktober rund 550 Personen begrüßt werden konnten. Das Jahr 2020 begann durchaus positiv – bis Corona kam. „Die Schließung von April bis einschließlich Juli sowie die Verkürzung der Öffnungszeiten auf Samstag und Sonntag führten zu einem erheblichen Besucherrückgang“, sagte Reckers. Die schon in der Vorbereitung befundene Sonderausstellung für dieses Jahr wird wegen Corona erst 2021 stattfinden.

In der Zeit von 2018 bis 2020 wurden aus eigenen Mitteln rund 41.000 Euro in Renovierungsmaßnahmen und neue Ausstellungsvitrinen investiert. Neu ist auch eine weitere Vitrine, die durch moderne Lasertechnik veredelte Glasprodukte zeigt.

Dank ans Team

Josef Reckers bedankte sich beim Museumsteam, das rund 750 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet hat. Ohne dieses Team sei das Museum nicht zu betreiben. Der Vorsitzende: „Es wäre schön, wenn sich noch weitere Personen für diese ehrenamtliche Tätigkeit melden würden.“ Weiter bedankte sich Reckers bei seinen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit.

Bei der Vorstandswahl wurden alle Mitglieder wiedergewählt. Bestätigt wurden Josef Reckers als Vorsitzender, Heiner Düsterhaus und Oliver Kleine als stellvertretende Vorsitzende, Katrin Bergmann als Schatzmeisterin und Reinhard Hoffmann als Schriftführer. Karl-Heinz Menne bleibt ein weiteres Jahr Kassenprüfer, für den ausscheidenden zweiten Prüfer Rolf Dege wurde Beate Bönnighausen gewählt.

Unter großem Beifall der Teilnehmer überreichte Josef Reckers Rolf Dege die Ernennungsurkunde zum Ehrenvorsitzenden des Fördervereins. Dieser war zehn Jahre Vorsitzender und danach Kassenprüfer. Zudem stand er dem Vorstand jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Gästeführer vorgestellt

Große Zustimmung durch die Mitglieder fanden die neuen Werbemittel der Touristik GmbH. Daniel Winkler stellte den neuen Gästeführer von Oktober bis März und die erstmalig aufgelegte Erlebniskarte vor, in denen das Bad Driburger Glasmuseum jeweils besonders hervorgehoben wird.

Das Museum bleibt zunächst bis zum 8. Januar geschlossen. Die Versammlung ging mit der Hoffnung auseinander, dass in 2021 keine weiteren Schließungen aufgrund des Corona-Virus notwendig werden.

Gast der Versammlung war auch Christa Heinemann, stellvertretende Bürgermeisterin.

www.glasmuseum-bad-driburg.de