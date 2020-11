Das weitere Vorgehen wird in enger Absprache durch das Gesundheitsamt Höxter, dem Schulträger und der Schulleitung abgestimmt. Die Schule am Standort Pömbsen bleibt vorsorglich am Montag, 16. November, geschlossen. Alle Eltern werden über die weiteren Maßnahmen rechtzeitig informiert. Wegen des Corona-Falls hat für die Schule unter der Iburg von Montag an, 16. November, die Allgemeinverfügung des Kreises Höxter Gültigkeit. Den Wortlaut findet jeder Interessierte auf der Internetseite der Schule.

Im Kreisgebiet Höxter ist der Inzidenzwert leicht gesunken, von 94,1 (von Freitag auf Samstag ) auf 89,13 (von Samstag auf Sonntag). Die Zahlen in den Kommunen sind: Bad Driburg 41 (unverändert); Beverungen 15 (-2); Borgentreich 27 (+3), Brakel 53 (-3); Höxter 39 (+3), Marienmünster 3 (unverändert); Nieheim 9 (unverändert); Steinheim 50 (+1); Warburg 33 (+1) und Willebadessen 18 (+1).