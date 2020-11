Schon seit Freitag sind alle Betreuungspersonen und die Kinder der Betreuung in Pömbsen in häuslicher Quarantäne. Nach der Feststellung des weiteren Falles durch das Gesundheitsamt am Sonntag haben sich sich nun die Kinder dieser Klasse und die Lehrkräfte, die in dieser Klasse unterrichten, für 14 Tag in Quarantäne begeben. Betroffen ist ein Kind der jahrgangsübergreifendes Lernen-Klasse drei und vier am Standort Pömbsen.

„Alle Eltern und betroffene Kontaktpersonen des Standortes wurden informiert, die Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen des Konzeptes ‚Lernen auf Distanz‘ unterrichtet“, teilt die Schulleiterin mit.

Vorsorglich bleibt die Schule am Standort Pömbsen nun bis einschließlich des Dienstages, 17. November, geschlossen.

Am Hauptstandort Bad Driburg der Schule unter der Iburg erfolgt der Unterricht ohne Einschränkungen. Laut Allgemeinverfügung des Kreises müssen in den nächsten 14 Tagen alle Personen, die sich im Schulgebäude oder auf dem Schulgrundstück aufhalten verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen – auch im Unterricht.