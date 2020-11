Bäuerin Denise gibt Till einen Korb

Kofferpacken

„Das war bei Sascha zu einhundert Prozent mehr. Was bei Sascha zu viel war, hat bei Till gefehlt!“ Denise hat sich entschieden und will die Hofwoche nur noch mit einem Mann weitermachen. „Till, du bist ein total sympathischer Typ und auch vom Äußeren her total mein Fall“, erklärt sie in großer Runde. „Aber es zählt ja nicht nur das Äußere. Ich will ja auch einen Mann an meiner Seite haben, der in mein Leben passt. Und da bist du leider nicht so der Richtige. Ich glaube, dass du, Sascha, derjenige bist, der an meine Seite passen könnte!“

Und so heißt es für Till Kofferpacken. Sascha ist happy: „Für mich war das jetzt wie eine Explosion in meinem Herzen, dass sie uns eine Chance gibt!“