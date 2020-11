In diesem Rahmen wird die GMA den Einzelhandelsbestand in der gesamten Stadt kartieren, analysieren und bewerten. Außerdem werden in der Innenstadt wichtige zentrenprägende Nutzungen wie Gastronomie, Dienstleistungen oder öffentliche und kulturelle Einrichtungen untersucht.

Das Einzelhandelskonzept bildet die Grundlage für spätere stadtentwicklungspolitische Entscheidungen zur Standortentwicklung im Einzelhandel und zur Stärkung der Innenstadt. Daneben ist das Einzelhandelskonzept als besonderer Belang in der Bauleitplanung zu berücksichtigen.

Für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes sollen auch die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger abgefragt werden.

Aktuell gibt es eine Onlinebefragung, im Zuge derer auf der Homepage der Stadt ein Fragebogen zum Einzelhandelsplatz Bad Driburg veröffentlicht wird.

Der Link zur Befragung wird auch durch QR-Codes in Einzelhandelsbetriebe im Stadtgebiet veröffentlicht.

„Die Stadt Bad Driburg und die GMA bitten alle Bürgerinnen und Bürger die Arbeiten der GMA tatkräftig zu unterstützen und sich an der Befragung zu beteiligen. Nur so kann ein umfassendes Meinungsbild zum Einzelhandelsplatz Bad Driburg gewonnen werden – und darauf basierend Empfehlungen abgeleitet werden“, teilt Stadtsprecher Dr. Heinz-Jörg Wiegand mit.

Für Fragen stehen bei der Stadt Bad Driburg Nicole Sude (Telefon: 05253 88 1602) und bei der GMA Patrick Bergmann und Monika Kollmar (Telefon: 0221/ 9894380) zur Verfügung.