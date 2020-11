Glocken sollen von Januar an erklingen

Weihbischof Manfred Grothe wird am kommenden Sonntag, 22. November, von 15 Uhr an in einer heiligen Messe die neuen Glocken weihen und die vier gebrauchten Glocken segnen. Wer an diesem Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich bis diesen Freitag, 20. November, im Pfarrbüro, Telefon 05253/97990, anmelden und seine Platzkarten abholen. „Leider macht Corona diese Einschränkung notwendig und verhindert auch eine gebührende Feier zur Verabschiedung der alten und Begrüßung der neuen Glocken“, bedauert der Leiter des Pastoralverbunds Bad Driburg, Pfarrer Hubertus Rath.

Die „alten“ Stahlglocken wurden 1946 aus dem Fundus der Gießerei „Bochumer Verein“ zusammengestellt und nach Bad Driburg geliefert. Verschleißerscheinungen, die zur teilweisen Stilllegung der Glocken führten, eine vernichtende Beurteilung der Glocken bezüglich des Materials sowie in musikalischer Hinsicht und die Gelegenheit, vier Bronzeglocken aus Leopoldshöhe übernehmen zu können, führten zu dem Entschluss, neue Glocken anzuschaffen.

Im Mai wurden die alten Glocken und der Glockenstuhl samt der elektrischen Installation durch die Firma HEW aus Herford aus dem Turm entfernt. Der Turm wurde neu verputzt, Deckenträger statisch untersucht sowie überarbeitet und die Trageisen des neuen Glockenstuhls installiert.

Königliche Gießerei

Die fünf neuen Glocken wurden durch den Kölner Künstler Götz Sambale gestaltet und im September in der königlichen Gießerei Eijsbouts in Asten in den Niederlanden gegossen. Eine kleine Delegation der Kirchengemeinde konnte daran teilnehmen.

An diesem Freitagnachmittag werden die Glocken laut Gemeinde in Bad Driburg angeliefert und vom Glockensachverständigen des Erzbistums, Dr. Gerhard Best, geprüft und abgenommen. Im Dezember und Januar wird der neue Glockenstuhl aus Eiche im Turm aufgebaut und die neuen Glocken werden installiert, „sodass sie von Ende Januar 2021 an hoffentlich läuten werden. Wenn Corona nicht einen Strich durch diese Zeitplanung macht“, so Pfarrer Rath.

Für die Erneuerung der Glocken sind Gesamtkosten von 520.000 Euro veranschlagt. Das Erzbistum Paderborn übernimmt einen Anteil von 310.024 Euro. Der Kirchengemeinde St. Peter und Paul verbleiben 209.976 Euro als Eigenanteil, der durch Rücklagen und Spenden finanziert wird.

2500 Kilogramm

Die größte und schwerste der neun Glocken ist den Kirchenpatronen Petrus und Paulus gewidmet. Sie wiegt 2500 Kilogramm. Die Glocke trägt das Thema „Einheit in Vielfalt“ und thematisiert den Synodalen Weg als zeitgenössischen Bezug. Die beiden Apostelbilder auf der Glocke haben die Apostelfiguren links und rechts vom Hochaltar der Kirche zur Vorlage.

Die zweite, 1250 Kilogramm schwere Glocke ist der bekanntesten zeitgenössischen Heiligen, Mutter Teresa von Kalkutta, gewidmet. Auf der Vorderseite ist die gebeugte Figur Mutter Teresas zu erkennen, die die Hand eines Kindes ergreift. In dieses Bild hinein ragt ein Zitat Mutter Teresas: „Gott hat uns geschaffen, um zu lieben und geliebt zu werden.“ Die Glocken drei, fünf, sechs und sieben stammen aus Leopoldshöhe. Sie wurden im Jahr 2000 gegossen von der Glockengießerei Petit und Edelbrock aus Gescher. Die Verzierungen stammen von den Gebrüdern Winkelmann aus Günne, die auch den Zelebrationsaltar und den Ambo entworfen haben. Glocke sieben ist dem Heiligen Karl Borromäus geweiht und hat ein Gewicht von 220 Kilogramm. Glocke sechs hat das Patronat des Heiligen Liborius. Sie wiegt 315 Kilogramm.

Glocke fünf ist die Glocke der Gottesmutter Maria. Sie wird in Zukunft zum Angelus rufen und hat ein Gewicht von 510 Kilogramm.

Glocke drei ist die größte Glocke aus dem Leopoldshöher Geläut. Sie wiegt 975 Kilogramm. Auf Grund ihres Patronates Johannes der Täufer wird sie zur Taufe läuten.

Edith Stein

Glocke vier (800 Kilogramm) ist der Heiligen Edith Stein gewidmet, die 1942 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau starb. Ursprünglich jüdischen Glaubens wurde sie erst Atheistin und 1922 schließlich katholisch. 1933 trat sie in den Orden der Unbeschuhten Karmelitinnen ein. Ihr Ordensname ist Teresia Benedicta vom Kreuz. Papst Johannes Paul II. sprach sie 1998 heilig.

Das Thema der Glocke ist Verfolgung und Flucht. Auf der Vorderseite steht in Ordenstracht Edith Stein vor dem Stacheldrahtzaun. Integriert in die Zeichnung ist ein Zitat von ihr: „Das innerste Wesen der Liebe ist Hingabe.“ Auf der Rückseite sieht man den Flüchtlingsstrom unserer Tage.

Glocke acht ist mit einem Gewicht von 200 Kilogramm die kleinste Glocke im Glockenturm. Sie ist dem heiligen Papst Johannes Paul II. geweiht und erinnert an den Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Auf der Vorderseite ist Papst Johannes Paul II. zu sehen, gestützt auf sein Kreuz und mit wehendem Messgewand, auf der Rückseite ist die Mauer vor dem Brandenburger Tor zu sehen, mit den Menschen, die am 9. November 1989 darauf tanzen.

Glocke neun ist die kleinste Glocke im neuen Geläut. Sie wiegt 100 Kilogramm und ist für den Dachreiter vorgesehen. Die Glocke ist dem Heiligen Papst Johannes XXIII. geweiht. Papst Johannes XXIII. trat 1958 sein Amt an und eröffnete das zweite vatikanische Konzil. Auf ihrer Vorderseite ist eine Papstfigur dargestellt, die die beiden Flügel eines Fensters weit öffnet. Damit wird an ein Zitat von Johannes XXIII. erinnert, welches er bei der Ankündigung des zweiten vatikanischen Konzils gemacht haben soll: „Macht die Fenster der Kirche weit auf.“

„Pacem in terris“ ist der Titel einer Enzyklika, in der er die Bedingungen des weltweiten Friedens bedenkt. In Verbindung mit der Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus wird auf der Rückseite der Glocke die Schöpfung in einem Medaillon thematisiert.