Sehr gute Qualität bescheinigt

Zusammen mit seinem Kollegen Theo Halekotte hat er die Klangdaten der Glocken analysiert. Dazu gehören auch die so genannten Nachhallwerte. „Das ist ein Kriterium für eine gute Gussqualität“, erläutert der Fachmann. Darüber hinaus werden die Glocken exakt vermessen und schließlich fotografiert.

Fachleute prüfen Bad Driburgs neue Glocken 1/15 Foto: Frank Spiegel

Ein sehr gutes Gehör ist gefragt, wenn die Klangdaten der Glocken analysiert werden, in diesem Fall von Dr. Gerhard Best.. Foto: Frank Spiegel

Acht Ohren hören mehr als zwei - drei Ohrenpaare gehören in diesem Fall dem Glockensachverständigen-Nachwuchs. Foto: Frank Spiegel

Theo Halekotte (links) und Dr. Gerhard Best schlagen die Glocken mit Stimmgabeln an. Foto: Frank Spiegel

Die Klangkörper werden auch gemessen und fotografiert. Foto: Frank Spiegel

Die beiden Glockensachverständigen verzichten auf elektronische Geräte und arbeiten lieber mit Stimmgabeln und ihrem geschulten Gehör. Foto: Frank Spiegel

Die Fachleute wollen sicherstellen, dass die Kirchengemeinden für ihr Geld eine gute Qualität bekommen. In Bad Driburg ist das der Fall. Foto: Frank Spiegel

Der Klang wird sowohl im unteren als auch im oberen Bereich überprüft. Foto: Frank Spiegel

Die Glocke trägt das Bibelwort aus dem 1. Johannesbrief: „Wir sind aus dem Tod in das Leben hinübergegangen, weil wir die Schwestern und Brüder lieben.“ Sie wird der Heiligen Mutter Teresa von Kalkutta geweiht und wiegt 1250 Tonnen. Foto: Frank Spiegel

Dr. Gerhard Best ist nicht nur Glockensachverständiger, er ist auch nicht residierender Domkapitular. Foto: Frank Spiegel

Dr. Gerhard Best und Theo Halekotte schlagen die Glocken immer wieder an – mit dem großen Schlägel und auch mit sehr viel kleineren verstellbaren Stimmgabeln. Konzentriert hören sie zu und ziehen daraus ihre Schlüsse. „Es gibt auch elektronische Messgeräte. Aber da sind Herr Halekotte und ich noch von der alten Welt“, sagt der Glockensachverständige schmunzelnd.

„Wir sind verantwortlich dafür, dass die Kirchengemeinden für ihr Geld eine gute Qualität kriegen, und das ist in dem Fall auch so“, versichert er.

Ebenfalls konzentriert zu hören auch drei jüngere Männer. Sie sind Glockensachverständige in der Ausbildung und wollen von den beiden erfahrenen Profis lernen.

An sich hätte diese akustische Bestandsaufnahme Anfang November in der Gießerei in Holland sein sollen. Coronabedingt durften die beiden Sachverständigen nicht einreisen, so prüfen sie die Glocken vor Ort. Die Pandemie ist auch dafür verantwortlich, dass das neue Geläut erst Anfang Januar und nicht wie geplant von Montag an erklingt: Von sechs Mitarbeitern des Glockenstuhlbauunternehmens waren zwei an Corona erkrankt.

„Und eine Party mit Pommes und Bier wie geplant wird es auch nicht geben“, bedauert Pfarrer Hubertus Rath. Gleichwohl freut er sich riesig über die neuen Glocken. Sie werden diesen Sonntag geweiht.