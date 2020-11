„Glocken sprechen die Seele an“

Der Bischof segnete auch vier weitere Glocken , die von der Kirche in Leopoldshöhe für das Geläut der Bad Driburger Pfarrkirche übernommen wurden. Die größte wird zur Taufe läuten.

Pfarrer Hubertus Rath konnte als Leiter des Pastoralverbundes Bad Driburg neben Vertretern aus der Politik mit Bürgermeister Burkhard Deppe, Alt-Bürgermeister Heinrich Brinkmöller mit den beiden stellvertretenden Bürgermeistern Christa Heinemann und Detlev Gehle, den Beigeordneten Michael Scholle, die Schützen mit einer Fahnenabordnung sowie den Künstler Götz Sambale aus Köln begrüßen, der die Bilder auf den neuen Glocken gestaltet hat. Der gute Besuch mit Abstandsgebot in der Kirche zeigte, wie sehr sich die Gläubigen gerade in Coronazeiten auf die neuen Glocken freuten. Das bisherige Geläut war bereits verstummt, nachdem die alten Stahlglocken im Mai ausgebaut wurden.

Weihbischof Grothe bedankte sich für die freundliche Aufnahme in Bad Driburg und freute sich über den Termin der Weihe am Christkönigstag, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres. „Sie konnten keinen besseren Tag finden, denn an diesem Tag feiern wir Christus, der für alle Menschen und durch alle Zeiten hindurch der höchste Herr ist,“ betonte Grothe, der daran erinnerte, dass Glocken nur in europäischen Kulturen verbreitet seien. Europa werde deshalb oft als Glockeneuropa bezeichnet, was sich seit dem 5. Jahrhundert in der europäischen Kulturlandschaft ausdrücke. Grothe bedauerte, dass Glocken oft nicht mehr viel gelten, als Ruf zur Kirche, zum Gebet oder als Taktgeber der Arbeit. Immer wieder führe Glockengeläut heute sogar zu Ärger und Klagen.

„Die Zeit der Glocken ist dennoch nicht vorbei. Wir können unser Leben nicht allein danach beurteilen, was nützlich und praktisch ist. Viele Weihen von Glocken, zuletzt in Paderborn, sprechen eine andere Sprache,“ sagte der Weihbischof in seiner Predigt, weil Glocken eine Stimme des Glaubens seien und damit mehr als andere Klangtypen zum Ausdruck brächten, weil sie auf andere Dimensionen des Lebens hinweisen. Glocken kündeten von Ereignissen, die Menschen im Innersten erreichten – als Totenglocken, als Sterbeglöcklein, als Hochzeitsglocken oder als Festgeläut zu besonderen Anlässen. Grothe: „Glocken sprechen die Seele der Menschen an“. Ältere Menschen hätten noch das Verstummen der Glocken erlebt, als sie von den Kirchtürmen heruntergeholt wurden, um in der Waffenproduktion zu landen. Der Jubel sei nach dem Krieg unglaublich groß gewesen, als sie zurückkamen – als Künder des Friedens und der neuen Zeit.

Den Weihevorgang vollzog Bischof Grothe in einem Weiheritual von drei Schritten: die Besprengung mit Weihwasser, der Salbung mit Chrisamöl und mit Weihrauch. Dazwischen wurden die Inschriften auf den Glocken verlesen. Die größte und schwerste Glocke des neuen Geläutes ist den Kirchenpatronen Petrus und Paulus gewidmet, sie wiegt 2500 Kilogramm. Als biblisches Zitat trägt die Glocke einen Vers aus dem Johannes-Evangelium: „Alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“

Glocke zwei ist der Heiligen Mutter Teresa von Kalkutta, Glocke drei der Heiligen Edith Stein, Glocke vier Papst Johannes Paul II. und Glocke fünf ist, als kleinste für den Dachreiter bestimmt, Papst Johannes XXIII. gewidmet.

Wenn der neue Glockenstuhl im Turm aufgebaut ist, können die neuen Glocken installiert werden. „Das neue Geläut wird im Januar erstmals erklingen können,“ ist Pfarrer Hubertus Rath zuversichtlich. Für die Erneuerung der Glocken sind Gesamtkosten von 520.000 Euro veranschlagt. Das Erzbistum Paderborn übernimmt davon einen Anteil von 310.024 Euro. Für die Kirchengemeinde St. Peter und Paul verbleiben 209.976 Euro als Eigenanteil. Aus Rücklagen stehen zur Finanzierung 110.000 Euro zur Verfügung.

Der restliche Betrag von 99.976 Euro soll durch Spenden finanziert werden. 18.772 Euro sind bereits gespendet worden. Weitere Spenden können eingezahlt werden auf das Konto: Pfarrei St. Peter und Paul, IBAN: DE64 4726 4367 7600 1587 00, Verwendungszweck: Neue Glocken.