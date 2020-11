Platz schaffen für Neues

Erst in diesem Frühjahr wurde das Grundstück in Pömbsen durch die SEG erworben. Zukünftig werden dort zwei Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Die Vermarktung und ein Aufruf zur offiziellen Interessensbekundung folgt in Kürze. „So attraktive Baugrundstücke im unmittelbar gewachsenen Ortskern findet man nicht häufig. Man hat von hier aus einen traumhaften Blick auf das gesamte Tal in Richtung Oeynhausen und auf das Weserbergland“, sagt Stephanie Rohde vom Bauamt.

Planmäßig wurde das Gebäude der seit Jahren leer stehenden ehemaligen Anne-Frank-Förderschule in Alhausen bereits seit Ende Oktober entkernt. Jahrelange Bemühungen um eine Anschlussnutzung etwa durch Investoren führten zum Entschluss des Rückbaus der Immobilie.

Auch die hier entstehende Freifläche wird hergerichtet und kann als Bauland veräußert werden. „Dadurch wird die Beanspruchung von Flächen an den Stadt- und Ortsrändern samt einer Erweiterung der Infrastruktur und damit höheren Kosten vermieden. So wird eben auch in den sensiblen Ortsteilen Platz für Neues geschaffen“, erläutert Beigeordneter Michael Scholle.