Hotel bleibt bis zum 10. Januar zu

Bad Driburg -

Die Öffnung von Hotels über Weihnachten für Verwandtschaftsbesuch ist ein Thema, das die Politik und die Hoteliers bundesweit in den vergangenen Wochen besonders beschäftigt hat. In Nordrhein-Westfalen gilt bisher über die Feiertage kein Beherbergungsverbot in Hotels und Pensionen für Familienbesuche.